Продукт быстрее испортится, если положить его в холодильник отдельно

Проверенный способ хранения сыра – держать его при низкой температуре. Однако даже в холодильнике продукт со временем портится: он засыхает и даже покрывается плесенью. Чтобы сыр долго оставался свежим и вкусным, его можно хранить в одном пакете с другим популярным продуктом.



Существует несколько эффективных способов. Одни хозяйки заворачивают его в пищевую пленку, фольгу или бумагу, другие кладут рядом несколько кусочков сахара. Однако при этом он будет свежим лишь одну – две недели.

Также сыр можно хранить в морозильной камере, но некоторые сорта после этого теряют свой вкус. К тому же не всегда удобно использовать замороженный продукт сразу.

Однако есть и необычный способ. Сыр можно положить в один пакет с сырокопченой колбасой и только потом убрать в холодильник. Благодаря этому методу оба продукта останутся свежими до четырех недель.

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