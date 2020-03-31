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Бюджетно и необычно: рецепт картофельных колбасок

Бюджетно и необычно: рецепт картофельных колбасок
Фото: pixabay.com
Пошаговый рецепт горячей закуски

Необычные картофельные колбаски привлекут к себе внимание за столом. Закуска подойдет в качестве основного блюда или гарнира.

Ингредиенты для картофельных колбасок: картофель – 500 г, бекон – 80 г, луковица – 1 шт, манная крупа – 1 ст.л., растительное масло, соль и перец по вкусу, оболочка для колбасок – 1 м. 

Приготовление картофельных колбасок

Мелко нарезаем бекон и лук, обжариваем в глубокой сковороде на растительном масле. Промываем и очищаем картофель, очищаем его от кожуры и натираем на мелкой терке. К массе добавляем столовую ложку манной крупы и тщательно перемешиваем. 

Пересыпаем к смеси обжаренный лук и бекон, солим и перчим основу блюда и перемешиваем до однородности. 

Оболочки для колбасок неплотно начиняем картофельной смесью, длина каждой колбаски примерно равно 8-10 см. Перевязываем кулинарной нитью оболочки через каждую колбаску. 

Укладываем все колбаски в форму, смазываем их растительным маслом и протыкаем каждую иголкой. Запекаем колбаски на температуре 180°C в жарочном шкафу около 30 минут. 

Для усиления вкуса блюда в картофельную смесь можно добавить зелень и специи по вкусу.

Ранее "Утро" поделилось рецептом картофельных драников.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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