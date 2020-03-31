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Тесто готовится моментально: пирог на кефире на скорую руку

Тесто готовится моментально: пирог на кефире на скорую руку
Фото: pixabay.com
Пошаговый рецепт выпечки без яиц и сливочного масла

Быстрый пирог на кефире можно соорудить практически из ничего. Пройдет меньше часа – и можно будет пить чай.

Ингредиенты: по два стакана муки, сахара, манки и кефира, стакан подсолнечного масла и две чайные ложки разрыхлителя. Если у вас небольшая форма для выпечки, можно приготовить полпорции.

Приготовление быстрого пирога на кефире без яиц:

Тесто готовится элементарно – просто выложите все продукты в чашу миксера и взбейте. Кефир лучше брать комнатной температуры.

Разъемную форму для выпечки смажьте маслом и выложите туда тесто. Если хотите более праздничного варианта, добавьте в пирог рубленые орешки или сухофрукты.

Выпекать его нужно около 40 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Готовность проверяйте зубочисткой. Готовый пирог на кефире можно присыпать сахарной пудрой.

Ранее "Утро" делилось рецептом творожных пончиков к чаю.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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