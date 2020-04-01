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Наесться вдоволь одним салатом вполне реально, если знать, какие продукты лучше всего смешать. "Утро" рассказывает, как из картошки и морковки сделать аппетитное и сытное блюдо.
Ингредиенты для салата: картофель – 3 шт., яйцо – 2 шт., куриная печень – 200 г, морковь – 1 шт., огурец – 1 шт., веточка укропа, зубчик чеснока, соль и перец – по вкусу.
Пошаговый рецепт приготовления салата с картошкой и морковкой: Картофель и яйца отварить, после чего порезать кубиками. То же самое сделать с куриной печенью, которую можно варить в слегка подсоленной воде.
Огурец порубить на маленькие кусочки, морковь нарезать соломкой. Овощи также можно натереть на терке для корейской морковки.
Заранее обсушенный укроп измельчить, как и чеснок.
Сытный салат готов! Блюдо также можно заправить майонезом.
Раннее "Утро" делилось рецептом полезного салата со свеклой.
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