Рецепт сытного салата: вкусная закуска из картофеля и моркови

Пошаговый рецепт аппетитного блюда

Наесться вдоволь одним салатом вполне реально, если знать, какие продукты лучше всего смешать. "Утро" рассказывает, как из картошки и морковки сделать аппетитное и сытное блюдо.

Ингредиенты для салата: картофель – 3 шт., яйцо – 2 шт., куриная печень – 200 г, морковь – 1 шт., огурец – 1 шт., веточка укропа, зубчик чеснока, соль и перец – по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления салата с картошкой и морковкой: Картофель и яйца отварить, после чего порезать кубиками. То же самое сделать с куриной печенью, которую можно варить в слегка подсоленной воде. 

Огурец порубить на маленькие кусочки, морковь нарезать соломкой. Овощи также можно натереть на терке для корейской морковки. 

Заранее обсушенный укроп измельчить, как и чеснок. 

Сытный салат готов! Блюдо также можно заправить майонезом.

Раннее "Утро" делилось рецептом полезного салата со свеклой. 

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