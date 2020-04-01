Пошаговый рецепт аппетитного блюда, добавки которого попросят домочадцы и гости

Сейчас, во время всеобщего карантина, о праздничных застольях не может быть и речи. Однако можно порадовать вкусными блюдами домочадцев. Учитывая, что неделя с 30 марта по 5 апреля является нерабочей, самое время – осваивать новые рецепты. К примеру, быстрого салата с кальмарами, нежный вкус которого не оставит никого равнодушным.

Для его приготовления не требуется кулинарных навыков и особых ингредиентов. Все продукты, которые входят в состав блюда, есть почти в каждом магазине.

Ингредиенты для салата: 600 г кальмара, 250 г крабовых палочек, полбанки консервированной кукурузы, 2 ст. л. майонеза, соль – по вкусу.

Пошаговое приготовление салата с кальмарами:

Сначала необходимо отварить кальмары. Если сделать это неправильно, то салат будет испорчен. Кальмары должны получиться сочными и мягкими, а не "резиновыми".

Приготовление кальмара: в кипяток кладем на 1 мин тушку. Ту же процедуру проделываем со вторым кальмаром. Далее округлившиеся и побелевшие тушки ополаскиваем под струей воды, очищая их от фиолетовой кожицы. Также морских обитателей следует освободить от прозрачной пленки.

Теперь нарезаем кальмары для нашего салата соломкой и соединяем с кукурузой, с которой до этого следует слить жидкость.

Затем добавляем измельченные крабовые палочки. Каждая хозяйка решает сама, как ей нарезать их.

Салат необходимо заправить майонезом и посолить. Теперь блюдо можно подавать на стол. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом салата с кальмарами, состав которого более разнообразный, чем представленный выше.