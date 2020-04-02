Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Проверенный рецепт: ленивые отбивные

Проверенный рецепт: ленивые отбивные
Фото: pixabay.com
Пошаговый рецепт мясного блюда на сковороде

Ленивые отбивные – необычная закуска, которая готовится из фарша и вафельных коржей. Рецепт быстрого блюда известен давно и не отнимет много времени, к тому же вкусные отбивные можно брать с собой на работу или учебу.

Ингредиенты для отбивных на сковороде: вафельные коржи – 6 шт., фарш – 350 г, лук – 1 шт., яйцо – 3 шт., соль, перец, специи, растительное масло.

Пошаговый рецепт приготовления мясной закуски: сначала делаем фарш для отбивных. В мясо добавляем измельченный лук – его можно пропустить через мясорубку. Солим, перчим, по желанию добавляем пряные специи. Также для мясной начинки отлично подойдут чеснок и зелень.

Теперь берем вафельные коржи и намазываем на них фарш. Равномерно распределяем мясную начинку и сверху накрываем еще одним коржом. Ждем 5 минут, чтобы вафли стали мягкими, и разрезаем будущую закуску на порционные кусочки.

Далее готовим кляр. Взбиваем яйца с солью и обмакиваем в получившуюся смесь вафельные коржи с мясом. Выкладываем блюдо на сковороду и обжариваем на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки.

Быстрые отбивные по простому рецепту готовы. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом сочного шашлыка на противне.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 2 апреля: пять знаков ждет успех

Точный и правдивый астрологический прогноз на 2 апреля 2020 года

СМИ: Карантин затянется еще на неделю

Режим самоизоляции будет действовать минимум до 12 апреля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей