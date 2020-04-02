Пошаговый рецепт мясного блюда на сковороде

Ленивые отбивные – необычная закуска, которая готовится из фарша и вафельных коржей. Рецепт быстрого блюда известен давно и не отнимет много времени, к тому же вкусные отбивные можно брать с собой на работу или учебу.



Ингредиенты для отбивных на сковороде: вафельные коржи – 6 шт., фарш – 350 г, лук – 1 шт., яйцо – 3 шт., соль, перец, специи, растительное масло.

Пошаговый рецепт приготовления мясной закуски: сначала делаем фарш для отбивных. В мясо добавляем измельченный лук – его можно пропустить через мясорубку. Солим, перчим, по желанию добавляем пряные специи. Также для мясной начинки отлично подойдут чеснок и зелень.

Теперь берем вафельные коржи и намазываем на них фарш. Равномерно распределяем мясную начинку и сверху накрываем еще одним коржом. Ждем 5 минут, чтобы вафли стали мягкими, и разрезаем будущую закуску на порционные кусочки.

Далее готовим кляр. Взбиваем яйца с солью и обмакиваем в получившуюся смесь вафельные коржи с мясом. Выкладываем блюдо на сковороду и обжариваем на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки.

Быстрые отбивные по простому рецепту готовы. Приятного аппетита!

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