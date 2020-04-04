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Лепешка на йогурте – идеальное блюдо для всей семьи. Тесто для десерта готовится всего 5 минут, что сбережет каждой хозяйке уйму времени. В быстром рецепте выпечки нет дрожжей, а понадобится всего лишь пять основных продуктов.
Ингредиенты для выпечки в духовке: мука – 200 г, яйцо – 1 шт., творог – 100 г, питьевой йогурт – 250 мл, сода – 0,5 ч. л., растительное масло – 2 ст. л., соль, сахар.
Пошаговый рецепт приготовления лепешки с творогом: сперва замешиваем тесто для домашней выпечки. Питьевой йогурт наливаем в глубокую тарелку, добавляем соду, щепотку соли, яйцо и растительное масло. Полученную смесь тщательно взбиваем.
Затем, чтобы приготовить простое и вкусное блюдо к чаю, добавляем творог и сахар по вкусу. Если подавать лепешку не в качестве десерта, а вместо хлеба, то сахар добавлять не нужно, а творог можно заменить брынзой.
Далее просеиваем муку и замешиваем тесто для лепешки. Форму для выпечки смазываем растительным маслом и выкладываем получившуюся смесь в емкость.
Простой и вкусный десерт почти готов, осталось лишь запечь его в духовке. Готовим лепешку с йогуртом около 30 минут при 180 градусах. Когда блюдо из творога остынет, его можно подавать к столу.
Приятного аппетита!
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