Вместо пельменей: грузинчики с сыром в духовке

Пошаговый рецепт сочного блюда из фарша на ужин

Грузинчики – вкусные рулеты с мясом, которые особенно понравятся любителям пельменей и хинкали. Ароматное блюдо запекается в духовке с овощами и соусом, благодаря чему становится особенно сочным и нежным.

Ингредиенты для ленивых пельменей: мука – 500 г, яйцо – 1 шт., масло – 2 ст. л., фарш – 400 г, рис – 200 г, лук – 1 шт., морковь – 1 шт., сыр – 150 г, томатный соус – 200 мл, соль, перец, специи.

Пошаговый рецепт приготовления грузинчиков с сыром: сначала делаем начинку для сытного блюда. Фарш смешиваем с солью, перцем и любыми другими специями по вкусу. Затем добавляем в начинку для ленивых пельменей отваренный рис и тщательно перемешиваем.

Теперь готовим тесто для рулетов с мясом. Яйцо взбиваем с 1 ч. л. соли, вливаем 200 мл воды и растительное масло. Просеиваем муку и замешиваем тесто до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам.

Затем формируем мясное блюдо. Тесто раскатываем и равномерно распределяем по нему мясную начинку. Сворачиваем все в рулет и разрезаем его на небольшие кусочки шириной около 3 сантиметров.

Далее готовим соус для грузинчиков. Обжариваем мелко нарезанный лук с морковью до золотистого цвета. Рулеты выкладываем в форму для выпекания, поливаем томатным соусом или пастой, сверху выкладываем овощи и посыпаем тертым сыром.

Выпекаем сочное блюдо в течение 40 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Мясные рулеты с сыром готовы. Приятного аппетита!

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