Пирожки с яблоками и вишней: быстрый рецепт
Сладкоежкам понравится сочетание нежного теста и приторно-кислой начинки. Пирожки отлично подойдут для семейного чаепития, тесто к ним готовится за считанные минуты.
Ингредиенты для пирожков с вишней и яблоком: творог – 180 г (1 пачка), яйца – 2 шт., мука – 220 г, сахар – 2 ст. л., разрыхлитель теста – 1 ч. л., соль – по вкусу
Ингредиенты для вишневой начинки: замороженная вишня – 200 г, сахар – 1 ст. л., крахмал – 1 ч. л., вода – 2 ст. ложки.
Ингредиенты для яблочной начинки: яблоки (небольшие) – 2 шт., яйцо для смазывания – 1 шт., сахар и корица – по вкусу
Приготовление пирожков с яблоком и вишней:
Сначала займемся начинками. Замороженную вишню перекладываем в глубокую емкость, добавляем к ягодам одну столовую ложку сахара. Размораживаем вишню на небольшом огне, постоянно перемешивая.
Смешиваем одну чайную ложку крахмала с двумя столовыми ложками воды до однородного состояния без комочков. Вливаем смесь в размороженную вишню и перемешиваем вместе. Оставляем кастрюлю с начинкой на пару минут на огне, пока в емкости не загустеет сок. Снимаем с плиты и остужаем начинку.
Промываем и разрезаем два небольших яблока для второй начинки. Хорошо разогреваем сковородку и смазываем ее сливочным маслом. Обжариваем нарезанные фрукты на сильном огне 2 – 3 минуты. Добавляем к яблокам сахар и корицу по вкусу, доводим минуту на огне и снимаем начинку.
Приступаем к быстрому тесту на твороге. Перекладываем одну пачку творога в глубокую емкость и добавляем к нему два яйца, две столовые ложки сахара и щепотку соли. Все ингредиенты нужно тщательно перемешать венчиком.
К муке добавляем одну чайную ложку разрыхлителя и перекладываем ее в общую смесь. Замешиваем тесто, в середине процесса добавляем к нему одну столовую ложку растительного масла. Тесто должно получиться мягким и слегка липнущим к рукам, его можно сразу использовать.
Насыпаем на стол муку и раскатываем тесто скалкой, вырезаем формой небольшого диаметра кружочки. На половину заготовок выкладываем разные начинки, вторую половину кружочков надо крестообразно разрезать. Накрываем пирожки сверху "крышками" с надрезом и тщательно прижимаем вилкой по кругу.
Смазываем будущие пирожки сливочным маслом и отправляем в духовку на температуре 180 градусов на 15 минут. Угощение подаем к столу горячим.
Ранее "Утро" поделилось рецептом мини-шарлоток к чаю.
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