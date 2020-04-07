Вместо хлеба: рецепт картофельных пончиков
Если обычный хлеб вам надоел, то можно приготовить дома пончики из картофеля. Они получаются вкусными и хрустящими. Есть их можно с супом или просто так. Хорошие они как в горячем виде, так и охлажденные.
Ингредиенты для картофельных пончиков: картошка – 1 кг, репчатый лук – 2 шт., молоко – 150 мл, мука – 200 г, яйца – 2 шт., прессованные дрожжи – 40 г, соль – 1 ч. л., сахар – 1 ч. л., растительное масло для жарки.
Пошаговый рецепт выпечки: картошку нужно очистить, сварить и размять до однородной консистенции. Затем мелко нарезаем репчатый лук и добавляем к картофельной смеси.
В миске нужно смешать дрожжи, молоко комнатной температуры и сахар.
Когда картофельная смесь полностью остынет, внутрь нужно добавить дрожжи, яйца, муку и соль. Затем нужно замешать тесто. Его необходимо оставить на 30 минут.
В глубокой сковороде разогреваем масло. Затем в него кладем сформированные руками шарики из картофельного теста. Их нужно обжарить со всех сторон, пока они не станут золотистыми.
Готовые пончики нужно выложить на бумажное полотенце, чтобы масло стекло. Картофельные пончики готовы.
Ранее "Утро" публиковало рецепт быстрых булочек на сковороде.
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