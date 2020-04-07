Пошаговый рецепт сочного и нежного мясного блюда в духовке

Запеченная в банке курица – популярный в советское время рецепт. Мясо готовится в собственном соку с овощами, благодаря чему блюдо получается нежным и совсем не жирным. Рецепт курицы очень прост и справится с ним любая хозяйка – все продукты нужно лишь нарезать и сложить в одну емкость.

Ингредиенты для сочного блюда в духовке: куриное мясо – 2 кг, лук – 1 шт., картофель – 1 шт., помидор – 1 шт., морковь – 1 шт., зеленый горошек, грибы, чеснок, зира – 0,5 ч. л., кориандр – 1 ч. л., черный молотый перец, соль, лавровый лист.

Пошаговый рецепт приготовления курицы с овощами: сначала режем мясо и овощи на кусочки среднего размера. Маринуем продукты в специях и аккуратно укладываем в банку.

В емкости ингредиенты должны лежать слоями. На дно трехлитровой банки сначала кладем мясо, затем лавровый лист. Сверху - овощи, а после – снова курицу. Затем слои повторяем.

Количество овощей и мяса может быть любым – зависит от того, сколько продуктов поместится в банку и насколько плотно они будут там лежать.

Когда емкость заполнится, делаем плотную крышку из фольги и накрываем ею банку. Ставим будущее блюдо в холодную духовку и только потом включаем ее. Выпекаем курицу с овощами в течение полутора часов при 180 градусов.

Когда мясное блюдо будет готово, банку оставляем в духовке еще на полчаса, чтобы курица слегка остыла и лишь затем подаем ее к столу.

Сочная курица с овощами готова. Приятного аппетита!

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