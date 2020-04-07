Для домашнего чаепития: сочный луковый пирог в духовке
Луковый пирог – идеальное блюдо и для домашнего чаепития, и к праздничному столу. Аппетитная выпечка готовится по оригинальному немецкому рецепту с копченым салом и специями.
Ингредиенты для домашнего пирога: мука – 1300 г, свежие дрожжи – 85 г, молоко – 250 мл, яйца – 4 шт., лук репчатый – 2 кг, лук-порей – 1 шт., копченая свинина (подчеревок) – 300 г, сметана – 400 г, творог – 150 г, сливочное масло, растительное масло, сахар, соль, паприка – 1 ч. л., черный молотый перец, крахмал – 1 ст. л.
Пошаговый рецепт приготовления выпечки в духовке: сначала замешиваем тесто для пирога. Добавляем дрожжи, теплое молоко, 200 г муки и 1 ст. л. сахара, а затем оставляем на 30 минут под полотенцем.
Теперь растапливаем 60 г сливочного масла и добавляем в тесто вместе с 500 мл теплой воды и 2 яйцами, замешиваем в течение 5 минут – удобнее всего это делать в кухонном комбайне.
Оставляем тесто на 40 минут и тем временем готовим начинку. Лук нарезаем крупными полукольцами и обжариваем его с 150 г свинины на растительном масле с добавлением сливочного. Кладем специи и тушим, пока лук не станет мягким.
Начинка для пирога готова, теперь приступаем к заливке. Взбиваем 2 яйца со специями, крахмалом и творогом до однородного состояния. Все ингредиенты готовы, теперь собираем пирог.
Из этого количества продуктов получится четыре крупных луковых пирога или чуть больше маленьких – зависит от формы для выпечки. Раскатываем тесто и выкладываем его в емкость. Сверху сыпем обжаренный лук, заливаем творожным соусом, затем выкладываем нарезанный лук-порей и вторую половину мяса.
Посыпаем специями и ставим заливной пирог в разогретую до 190 градусов духовку приблизительно на полчаса.
Ароматный пирог с сочной начинкой по немецкому рецепту готов. Приятного аппетита!
Ранее "Утро" поделилось рецептом быстрого пирога на кефире по простому рецепту.
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