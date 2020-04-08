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Рецепт на скорую руку: салат с куриной грудкой и ветчиной

Рецепт на скорую руку: салат с куриной грудкой и ветчиной
Фото: pixabay.com
Пошаговое приготовление быстрой закуски

Для салата с куриной грудкой понадобятся бюджетные ингредиенты. Блюдо подойдет в качестве закуски или легкого ужина. 

Ингредиенты для салата с куриной грудкой: Куриная грудка – 300 г, ветчина – 150 г, маринованные корнишоны – 100 г, помидоры – 150 г, яйца – 2 шт, сыр – 50 г, сметана – 100 г, зелень по вкусу – 15 г, соль по вкусу

Приготовление салата с куриной грудкой: 

Куриную грудку промываем, отвариваем и остужаем до комнатной температуры. Мелко нарезаем мясо, ветчину, помидоры и огурцы. Яйца трем на крупной терке, сыр натираем на мелкой терке. 

Мелко нарезаем зелень по вкусу и смешиваем все ингредиенты вместе. Заправляем салат сметаной и солим по вкусу. Салат также можно выложить слоями, где каждый уровень предварительно промазывается сметаной. 

Для усиления вкусу соус можно сделать из 200 г сметаны и 50 г горчицы. При замене сметаны майонезом лучше использовать свежие огурцы. 

Ранее "Утро" поделилось рецептом рыбного салата с рисом из СССР.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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