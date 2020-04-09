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Рецепт манника на кефире

Рецепт манника на кефире
Фото: pixabay.com
Пошаговый рецепт простого пирога

Для приготовления манника на кефире потребуются только самые простые ингредиенты, которые можно купить в ближайшем магазине. Много времени и особых умений не потребуется, а вы и ваша семья сможете насладиться вкусом и ароматом выпечки.

Ингредиенты: кефир – 400 мл., манная крупа – 320 г, сахар – 360 г, мука – 260 г, растительное масло – 200 мл., разрыхлитель – 10 г, сахарная пудра и ваниль по вкусу.

Этапы приготовления:

  1. Для начала смешиваем в миске кефир и манку. Оставляем массу на пять минут. В это время ставим духовку разогреваться до 180 градусов.
  2. Затем в тесто нужно добавить масло и сахар. После того, как вы перемешаете эти продукты, следует всыпать муку, разрыхлитель и ваниль. Все тщательно перемешать.
  3. Для выпечки потребуется форма диаметром 26 см. Ее дно надо закрыть пергаментом или тщательно смазать сливочным маслом. Теперь можно вылить тесто и выпекать пирог около 40 минут до готовности.
  4. После того, как готовый манник остынет, его можно посыпать сахарной пудрой.

Манник на кефире готов. Ранее "Утро" публиковало рецепт простого тертого пирога.

Дарья ПЕТРОВА

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