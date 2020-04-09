Пошаговый рецепт простого пирога

Для приготовления манника на кефире потребуются только самые простые ингредиенты, которые можно купить в ближайшем магазине. Много времени и особых умений не потребуется, а вы и ваша семья сможете насладиться вкусом и ароматом выпечки.

Ингредиенты: кефир – 400 мл., манная крупа – 320 г, сахар – 360 г, мука – 260 г, растительное масло – 200 мл., разрыхлитель – 10 г, сахарная пудра и ваниль по вкусу.

Этапы приготовления:

Для начала смешиваем в миске кефир и манку. Оставляем массу на пять минут. В это время ставим духовку разогреваться до 180 градусов. Затем в тесто нужно добавить масло и сахар. После того, как вы перемешаете эти продукты, следует всыпать муку, разрыхлитель и ваниль. Все тщательно перемешать. Для выпечки потребуется форма диаметром 26 см. Ее дно надо закрыть пергаментом или тщательно смазать сливочным маслом. Теперь можно вылить тесто и выпекать пирог около 40 минут до готовности. После того, как готовый манник остынет, его можно посыпать сахарной пудрой.

Манник на кефире готов. Ранее "Утро" публиковало рецепт простого тертого пирога.

