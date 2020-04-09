За 15 минут: как приготовить слоеные язычки
Пошаговый рецепт слоек с сахаром
Сладкие слоеные язычки многим знакомы с детства. Повторить любимое блюдо получится с первого раза с помощью рецепта от "Утра". Для приготовления потребуются только два ингредиента и 15 минут.
Ингредиенты: слоеное бездрожжевое тесто – 800 г, сахар.
Этапы приготовления:
- Замороженное тесто надо предварительно разморозить до комнатной температуры. Затем стол, где вы будете раскатывать тесто, нужно обильно присыпать мукой.
- С помощью скалки пласт теста нужно раскатать примерно до толщины 0,5 см в ровный прямоугольник.
- Теперь сверху посыпаем всю поверхность сахаром и еще раз проходимся скалкой, чтобы он вдавился в тесто.
- Теперь тесто надо будет сложить книжкой – сначала втрое с одной стороны, а затем края сгибаем внутрь. По размеру должен получиться один язычек.
- Тесто нужно еще раз раскатать до 1 см в толщину. Затем пласт разрезаем на прямоугольники нужного вам размера.
- Слойки надо выложить на противень и смазать водой, сверху добавить еще немного сахара.
- Противень с язычками ставим в разогретую до 200 градусов духовку. Через 15 минут слойки будут готовы.
Язычки с сахаром готовы.
Ранее "Утро.ру" делилось рецептом мини-шарлоток.
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