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За 15 минут: как приготовить слоеные язычки

За 15 минут: как приготовить слоеные язычки
Фото: pixabay.com
Пошаговый рецепт слоек с сахаром

Сладкие слоеные язычки многим знакомы с детства. Повторить любимое блюдо получится с первого раза с помощью рецепта от "Утра". Для приготовления потребуются только два ингредиента и 15 минут.

Ингредиенты: слоеное бездрожжевое тесто – 800 г, сахар.

Этапы приготовления:

  1. Замороженное тесто надо предварительно разморозить до комнатной температуры. Затем стол, где вы будете раскатывать тесто, нужно обильно присыпать мукой.
  2. С помощью скалки пласт теста нужно раскатать примерно до толщины 0,5 см в ровный прямоугольник.
  3. Теперь сверху посыпаем всю поверхность сахаром и еще раз проходимся скалкой, чтобы он вдавился в тесто.
  4. Теперь тесто надо будет сложить книжкой – сначала втрое с одной стороны, а затем края сгибаем внутрь. По размеру должен получиться один язычек.
  5. Тесто нужно еще раз раскатать до 1 см в толщину. Затем пласт разрезаем на прямоугольники нужного вам размера.
  6. Слойки надо выложить на противень и смазать водой, сверху добавить еще немного сахара.
  7. Противень с язычками ставим в разогретую до 200 градусов духовку. Через 15 минут слойки будут готовы.

Язычки с сахаром готовы.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом мини-шарлоток.  

Дарья ПЕТРОВА

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