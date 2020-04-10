Не торопитесь выбрасывать пропавшие продукты

Из прокисшего молока можно сделать отличное тесто для пирожков. "Утро" предлагает простой рецепт, который пригодится любой хозяйке. Тесто для пирожков готовится без лишних хлопот, а начинки можно сделать любые.

Ингредиенты для пирожков на кислом молоке: мука пшеничная – 800 г, прокисшее молоко – 1/2 л, сухие дрожжи – 1 ст. л., соль и сахар – по 1 ч. л., сода – 1/3 ч. л., растительное масло – 3 ст. ложки.

Приготовление:

Молоко должно быть комнатной температуры. Соединяем его с солью, дрожжами, содой и сахаром и смешиваем в большой емкости.

Добавляем муку – ее лучше просеять, так тесто лучше поднимется и будет более воздушным. Замешиваем, затем добавляем масло. Накрываем миску полиэтиленом и убираем в теплое место без сквозняков, чтобы подошло, на час.

Когда тесто будет готово, разделяем его на порции – шарики раскатываем, кладем начинку и формируем пирожки. Жарим на разогретой с растительным маслом сковороде.

Начинку для таких пирожков можно использовать любую – с мясом, с луком и яйцами, сладкую – с ягодами или джемом. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" публиковало рецепт пирожков с картошкой.