Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Пирожки на кислом молоке: простой рецепт на каждый день

Пирожки на кислом молоке: простой рецепт на каждый день
Фото: pixabay.com
Не торопитесь выбрасывать пропавшие продукты

Из прокисшего молока можно сделать отличное тесто для пирожков. "Утро" предлагает простой рецепт, который пригодится любой хозяйке. Тесто для пирожков готовится без лишних хлопот, а начинки можно сделать любые.

Ингредиенты для пирожков на кислом молоке: мука пшеничная – 800 г, прокисшее молоко – 1/2 л, сухие дрожжи – 1 ст. л., соль и сахар – по 1 ч. л., сода – 1/3 ч. л., растительное масло – 3 ст. ложки.

Приготовление:

Молоко должно быть комнатной температуры. Соединяем его с солью, дрожжами, содой и сахаром и смешиваем в большой емкости.

Добавляем муку – ее лучше просеять, так тесто лучше поднимется и будет более воздушным. Замешиваем, затем добавляем масло. Накрываем миску полиэтиленом и убираем в теплое место без сквозняков, чтобы подошло, на час.

Когда тесто будет готово, разделяем его на порции – шарики раскатываем, кладем начинку и формируем пирожки. Жарим на разогретой с растительным маслом сковороде.

Начинку для таких пирожков можно использовать любую – с мясом, с луком и яйцами, сладкую – с ягодами или джемом. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" публиковало рецепт пирожков с картошкой.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Цена на нефть взлетела на фоне слухов о договоренностях Москвы и Эр-Рияда

СМИ сообщают о соглашении между крыпными сырьевыми игроками

Рассмешат любого: анекдоты для поднятия настроения

Короткие шутки от “Утра” вызовут улыбку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей