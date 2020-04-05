Пирожки с картошкой: быстрый рецепт на сковороде
"Утро.ру" предлагает порадовать семью вкусными пирожками с картошкой, которые не отнимут много времени. С этой ароматной выпечкой справится даже начинающий кулинар.
Список продуктов
Пошаговый рецепт приготовления жареных пирожков
Шаг 1.
Готовим начинку для выпечки. Для этого картошку нужно нарезать кубиками, мелко порубить лук и натереть морковь. Сверху посыпать адыгейской солью и залить двумя ложками масла.
Шаг 2.
Овощи выложить в пакет для запекания, который необходимо проткнуть вилкой несколько раз. Тушить 30 минут при 180 градусах в духовке. Сделать начинку можно и на сковороде.
Шаг 3.
Для теста смешать в миске кефир, соль, сахар, ложку растительного масла и разбить туда яйцо. Добавить соду и перемешать.
Шаг 4.
Медленно высыпать в миску просеянную муку. Затем замесить тесто руками. После чего дать постоять 7 минут.
Шаг 5.
Тесто порезать на куски, раскатать и положить начинку. Края соединить любым способом.
Шаг 6.
Жарить пирожки на сковородке 15 минут до золотистой корочки. После чего выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Пирожки с готовы. Начинка подойдет любая, вместо этого овоща можно взять 700 грамм капусты. Принцип приготовления такой же, как и с картошкой.
Ранее "Утро.ру" делилось пошаговым рецептом пирожков из Финляндии.
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