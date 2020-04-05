Пошаговый рецепт выпечки из теста на кефире

"Утро.ру" предлагает порадовать семью вкусными пирожками с картошкой, которые не отнимут много времени. С этой ароматной выпечкой справится даже начинающий кулинар.

Список продуктов

кефир – 250 мл.

мука – 300 гр.

яйцо – 1 шт.

сахар – 1 ст.л.

сода – 1/2 ч.л.

соль – 1/4 ч.л.

масло растительное – 3 ст.л.

картошка – 7 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

адыгейская соль – 1/2 ч.л.

Пошаговый рецепт приготовления жареных пирожков

Шаг 1.

Готовим начинку для выпечки. Для этого картошку нужно нарезать кубиками, мелко порубить лук и натереть морковь. Сверху посыпать адыгейской солью и залить двумя ложками масла.

Шаг 2.

Овощи выложить в пакет для запекания, который необходимо проткнуть вилкой несколько раз. Тушить 30 минут при 180 градусах в духовке. Сделать начинку можно и на сковороде.

Шаг 3.

Для теста смешать в миске кефир, соль, сахар, ложку растительного масла и разбить туда яйцо. Добавить соду и перемешать.

Шаг 4.

Медленно высыпать в миску просеянную муку. Затем замесить тесто руками. После чего дать постоять 7 минут.

Шаг 5.

Тесто порезать на куски, раскатать и положить начинку. Края соединить любым способом.

Шаг 6.

Жарить пирожки на сковородке 15 минут до золотистой корочки. После чего выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Пирожки с готовы. Начинка подойдет любая, вместо этого овоща можно взять 700 грамм капусты. Принцип приготовления такой же, как и с картошкой.

Ранее "Утро.ру" делилось пошаговым рецептом пирожков из Финляндии.