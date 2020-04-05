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Пирожки с картошкой: быстрый рецепт на сковороде

Пирожки с картошкой: быстрый рецепт на сковороде
Фото: Anatoly Prososov/Russian Look/www.globallookpress.com
Пошаговый рецепт выпечки из теста на кефире

 "Утро.ру" предлагает порадовать семью вкусными пирожками с картошкой, которые не отнимут много времени. С этой ароматной выпечкой справится даже начинающий кулинар.

Список продуктов

  • кефир – 250 мл.
  • мука – 300 гр.
  • яйцо – 1 шт.
  • сахар – 1 ст.л.
  • сода – 1/2 ч.л.
  • соль – 1/4 ч.л.
  • масло растительное – 3 ст.л.
  • картошка – 7 шт.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • адыгейская соль – 1/2 ч.л.

    • Пошаговый рецепт приготовления жареных пирожков

     

    Шаг 1. 

    Готовим начинку для выпечки. Для этого картошку нужно нарезать кубиками, мелко порубить лук и натереть морковь. Сверху посыпать адыгейской солью и залить двумя ложками масла.

    Шаг 2.

    Овощи выложить в пакет для запекания, который необходимо проткнуть вилкой несколько раз. Тушить 30 минут при 180 градусах в духовке. Сделать начинку можно и на сковороде. 

    Шаг 3. 

    Для теста смешать в миске кефир, соль, сахар, ложку растительного масла и разбить туда яйцо. Добавить соду и перемешать. 

    Шаг 4. 

    Медленно высыпать в миску просеянную муку. Затем замесить тесто руками. После чего дать постоять 7 минут.

    Шаг 5.

    Тесто порезать на куски, раскатать и положить начинку. Края соединить любым способом. 

    Шаг 6. 

    Жарить пирожки на сковородке 15 минут до золотистой корочки. После чего выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. 

    Пирожки с готовы. Начинка подойдет любая, вместо этого овоща можно взять 700 грамм капусты. Принцип приготовления такой же, как и с картошкой. 

    Ранее "Утро.ру" делилось пошаговым рецептом пирожков из Финляндии. 

    Полина ИВАНОВА

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