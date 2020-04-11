Кушанье из свинины станет украшением стола

Вместо привычных котлет можно приготовить мясные рулетики. Из простых продуктов получится вкусный и сытный ужин на всю семью.

Ингредиенты: свинина или куриное мясо – 1 кг, маринованные огурцы – 6 шт., твердый сыр – 150 г, сметана или майонез по вкусу, специи.

Этапы приготовления:

Куски мяса отбить молотком. С двух сторон солим и перчим, с одной из сторон смазываем майонезом. Затем мясо надо оставить на полчаса.

Огурцы и сыр следует натереть, а затем выложить на кусок мяса. Теперь можно скручивать рулет. С двух стороны его концы надо скрепить нитками или деревянными шпажками.

Выкладываем рулет в смазанную маслом форму. Блюдо надо выпекать 30 минут при температуре 180 градусов. Перед подачей не забудьте убрать шпажки или нитки.

Мясной рулет из свинины готов. Ранее "Утро.ру" писало, как приготовить сочное мясо.