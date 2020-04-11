Мясной рулет к ужину: рецепт сытного блюда

Кушанье из свинины станет украшением стола

Вместо привычных котлет можно приготовить мясные рулетики. Из простых продуктов получится вкусный и сытный ужин на всю семью.

Ингредиенты: свинина или куриное мясо – 1 кг, маринованные огурцы – 6 шт., твердый сыр – 150 г, сметана или майонез по вкусу, специи.

Этапы приготовления:

Куски мяса отбить молотком. С двух сторон солим и перчим, с одной из сторон смазываем майонезом. Затем мясо надо оставить на полчаса.

Огурцы и сыр следует натереть, а затем выложить на кусок мяса. Теперь можно скручивать рулет. С двух стороны его концы надо скрепить нитками или деревянными шпажками.

Выкладываем рулет в смазанную маслом форму. Блюдо надо выпекать 30 минут при температуре 180 градусов. Перед подачей не забудьте убрать шпажки или нитки.

Мясной рулет из свинины готов. Ранее "Утро.ру" писало, как приготовить сочное мясо. 

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей