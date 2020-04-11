Намазка на хлеб или соус для картошки - вкусно будет с любыми продуктами

Легкая закуска из творога легко готовится и не вредит фигуре.

Если хотите есть ее как намазку, сделайте более густой, если как соус к картофелю – добавьте немного больше сметаны или йогурта.

Ингредиенты: 250-300 граммов творога, две-три ложки сметаны или греческого йогурта, зубчик чеснока, зелень по вкусу – укроп, кинза, петрушка или базилик, соль и перец.

Приготовление: взбейте в блендере творог со сметаной или йогуртом, добавьте мелко нарезанный чеснок, порубленную зелень, посолите и поперчите. Легкая закуска готова.

Ее можно подавать с поджаренным хлебом как намазку или добавить побольше сметаны или йогурта и поливать ей жареный или отварной картофель. Вкусно также будет, если использовать в качестве соуса, добавить туда тертый свежий огурец.

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