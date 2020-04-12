Сосиски в кляре: рецепт сытной закуски

Если не хочется возиться с тестом, сделать все можно гораздо быстрее

Любителям сосисок Утро.ру предлагает быстрый и простой рецепт закуски.

Ингредиенты: сосиски, куриное яйцо – 1 штука, молоко 4-5 столовых ложек, сметана 2 столовые ложки, мука – 90-100 граммов, соль, перец, копченая паприка или красный перец чили, если любите поострее.

Приготовление:

Делаем кляр. В миске миксером взбиваем яйцо, сметану, соль, перец и паприку. Затем добавляем муку и снова перемешиваем. Если кляр получается слишком жидким, муки можно добавить.

На сковороде разогреваем растительное масло. Сосиски обмакиваем в кляр (их можно порезать на две-три части или готовить целиком) и жарим с двух сторон, пока не подрумянятся. Выкладываем на тарелку с бумажным полотенцем.

Подобным способом можно приготовить также ветчину или колбасу, нарезав кружочками. К такой закуске подается соус из греческого йогурта, творога и свежего огурца с чесноком и зеленью или томатный.

Ранее Утро.ру публиковало рецепт пирожков с картошкой на сковороде.

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