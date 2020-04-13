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Лакомство к чаю: рецепт печенья на сметане

Лакомство к чаю: рецепт печенья на сметане
Фото: pixabay.com
Угощение легко приготовить в домашних условиях из доступных продуктов

Утро.ру предлагает простой рецепт печенья для всей семьи.

Продукты: 300 граммов муки, 3 столовые ложки сахара, 100 граммов сливочного масла, 100 граммов сметаны, 1 яйцо, чайная ложка разрыхлителя, ванильный сахар или корица, щепотка соли.

Приготовление печенья на сметане:

В миску просеиваем муку, насыпаем остальные сухие ингредиенты и смешиваем. Затем кладем туда же холодное масло. Теперь нужно превратить смесь в крошку. Удобнее всего перетереть масло и сухие ингредиенты руками, делать это нужно быстро, чтобы масло не начало таять.

В крошку добавляем сметану и яйцо и вымешиваем тесто для печенья. Затем отправляем его в холодильник на 20 минут.

Охлажденное тесто раскатываем – толщина должна быть в полсантиметра. Вырезаем любые фигурки – кружочки, ромбики и т.д. и выкладываем на противень с пергаментом. Можно также использовать силиконовый коврик для выпечки. Чтобы печенье было румяным, смажьте его желтком.

Готовить его нужно в духовке при 180 С около 20 минут. Проверяем зубочисткой.

Свежеиспеченное печенье можно посыпать сахарной пудрой или покрыть глазурью.

Ранее Утро.ру делилось рецептом манника на кефире.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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