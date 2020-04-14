Сахарные плюшки: рецепт выпечки в духовке

Пошаговый рецепт угощения навеет воспоминания о детстве

Режим самоизоляции в России освободил много времени. Некоторые предпочитают осваивать новые рецепты. "Утро.ру" предлагает приготовить сахарные плюшки, которые получатся не хуже, чем у бабушек. 

Ингредиенты для выпечки к чаю: молоко – 150 мл, вода – 150 мл, яйца – 3 шт., мука – 700 г, сахар – 50 г, соль – 0,5 ч. л., растительное масло – 80 мл, сухие дрожжи – 7 г, сливочное масло – 50 г, ванильный сахар по вкусу, сахар для подсыпки. 

Пошаговый рецепт приготовления сахарных плюшек:

Муку смешать с дрожжами, добавить туда два яйца, ваниль, сахар и соль, после чего взбить. В смесь долить воду и молоко, а также растительное масло. 

Далее нужно замесить тесто и оставить его остывать на час в холодильнике. Затем обмять тесто руками и разделить на 10 – 12 частей. Тем временем разогреть духовку до 180 градусов. 

Каждый кусок теста раскатать в прямоугольник, смазать растопленным сливочным маслом и посыпать сахаром. После чего свернуть в рулет и защипнуть края. Каждый рулет сложить пополам, слегка надрезать и раскрыть. 

Плюшки смазать яйцом и выпекать 20 минут при 180 градусах. 

Сахарные плюшки готовы!

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