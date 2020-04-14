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Мужская закуска: рецепт крылышек в маринаде

Мужская закуска: рецепт крылышек в маринаде
Фото: pixabay.com
Блюдо из курицы можно приготовить в мультиварке

Рецепт куриных крылышек на скорую руку от Утра.ру. Взрослые наверняка оценят пикантный вкус, который придает маринад из темного пива.

Ингредиенты: шесть-семь куриных крылышек, чеснок, паприка, соль, перец по вкусу, две ложки растительного масла, 100 мл. любого темного пива.

Приготовление:

крылья промыть под холодной водой, смешать в миске с маслом и пивом, добавить специи и соль. Переложить в мультиварку.

Готовить в режиме "Жарка" примерно 30 минут.

Если у вас нет мультиварки, куриные крылья в маринаде можно запечь в духовке. Напоминаем, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.

Ранее Утро.ру писало, как приготовить универсальную закуску-намазкуиз творога.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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