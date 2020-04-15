Любимое с детства блюдо - вкусно и недорого

Пирожки "с пылу, с жару" отлично подойдут на завтрак или к семейному чаепитию. Блюдо напомнит о детстве, когда бабушка готовила самую вкусную выпечку.

Ингредиенты для пирожков: мука – 500 г, кефир – 300 мл, растительное масло – 60 мл, сахар – 1 ст.л., соль – по вкусу (1 щепотка), сода – 1 ч. ложка.

Ингредиенты для начинки: яйцо – 5 шт., зеленый лук – 500 г, сливочное масло – 50 граммов.

Приготовление пирожков:

Тщательно просеиваем муку, добавляем к ней предварительно подогретый кефир, соду, соль и сахар по вкусу и растительное масло. Все ингредиенты перемешиваем и начинаем замешивать тесто.

Когда тесто перестанет прилипать к рукам, его нужно оставить в глубокой миске под полотенцем на 30 минут. В это время начинаем готовить начинку для пирожков.

Нарезаем лук на небольшие кусочки и разминаем его, яйца трем на мелкой терке и солим. Соединяем вместе продукты и перемешиваем, формируя начинку.

Посыпаем мукой удобную поверхность и раскатываем тесто, чтобы из него получились тонкие лепешки. На каждую лепешку выкладываем начинку и небольшой кусочек сливочного масла, формируем из заготовок пирожки.

Наливаем на сковороду растительное масло, подогреваем сковороду и обжариваем пирожки до румяной корочки.

Ранее "Утро" поделилось рецептом быстрых пирожков с картошкой на сковороде.