Рыбный салат "по-царски": рецепт закуски
Салат "по-царски" с рыбой разнообразит семейный ужин. Блюдо легко готовится из привычных ингредиентов и надолго утоляет голод.
Ингредиенты для салата "по-царски": картофель – 2 шт, морковь – 2 шт, яйца – 3 шт, семга – 150 г, майонез, соль и перец по вкусу.
Приготовление салата "по-царски":
Отвариваем картофель и морковь и натираем продукты на крупной терке. Пищевую пленку растягиваем на удобной поверхности, чтобы она полностью ее покрывала. Выкладываем морковь прямоугольным слоем, она станет основой салата.
Сверху морковь смазываем тонким слоем майонеза и выкладываем натертый картофель. Второй слой салата солим и перчим по вкусу, также смазываем картофель майонезом. Трем вареные яйца на крупной терке и выкладываем сверху картофеля.
Сверху яйца также смазываем майонезов, выкладываем на один край будущего салата кусочки семги. Сворачиваем с помощью пленки блюдо в рулет. Завязываем два конца пленки и храним в холодильнике салат полтора часа до готовности.
Ранее "Утро" поделилось фирменным рецептом салата с кальмаром.
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