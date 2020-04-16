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Горячее второе с курицей и сыром можно есть на диете без страха набрать лишний вес. Для диетической запеканки нужны полезные и простые продукты.
Ингредиенты для запеканки с курицей: отварная куриная грудка – 500 г, отварные брокколи – 500 г, яйца – 3 шт., помидоры – 2 шт., молоко – 200 мл, сметана – 4 ст. л., сыр – 150 г, молотая паприка – 1 ч. л., чеснок в гранулах – ⅓ ч. л., черный молотой перец и соль – по вкусу, растительное масло – 1 ч. ложка.
Приготовление запеканки с курицей:
Предварительно отвариваем куриную грудку и, подсолив, нарезаем ее небольшими кусочками. Смазываем форму для запекания растительным маслом и плотно распределяем в ней мясо птицы. Добавляем к продукту молотый черный перец и паприку по вкусу.
Нарезаем на кусочки отварные брокколи, выкладываем слой овощей сверху курицы. Разрезаем помидоры на дольки и укладываем сверху брокколи в форме для выпекания. В отдельной миске смешиваем молоко, яйца и сметану. Добавляем к смеси чеснок, черный перец и соль по вкусу, тщательно перемешиваем вилкой или венчиком.
Заливаем смесью несколько слоев будущей запеканки в форме. Натираем твердый сыр на мелкой терке и создаем верхний слой запеканки.
Запекаем блюдо в духовке 20 – 25 минут при температуре 180 градусов. Готовое блюдо можно украсить зеленью.
Ранее "Утро.ру" поделилось быстрым рецептом запеканки в кружке на завтрак.
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