Сытное блюдо на каждый день

Отличный вариант для полноценного обеда или ужина – готовится быстро и обходится недорого.

Ингредиенты: репчатый лук – 1 шт., морковь – 1 шт., картофель – 7-8 шт., сосиски – 3 шт. или колбаса, томатная паста – 1 ст. л. (или соус из помидоров), соль и перец – по вкусу.

Приготовление:

Овощи почистить и вымыть. На сковороде разогреть растительное масло. Лук нарезать кубиками, морковь можно нашинковать или потереть на терке. Обжаривать около пяти минут.

Нарезать колбасу или сосиски и выложить к морковке и луку. Томатную пасту развести с водой, добавить на сковороду, протушить еще несколько минут.

В казан или кастрюлю кладем нарезанную кубиками картошку, смешиваем с колбасой и овощами в соусе. Добавляем туда воду – слишком много наливать не нужно, она не должна покрывать содержимое кастрюли.

Затем солим и перчим, доводим до кипения и оставляем тушиться на медленном огне, пока картофель не станет мягким.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом закуски из картофеля.