Пошаговый рецепт воздушного пасхального лакомства, которое станет украшением праздничного стола

Православные россияне отметят Пасху-2020 уже 19 апреля. Предприимчивые хозяйки делают угощения своими руками. "Утро.ру" представляет рецепт, по которому куличи получаются очень нежными, со сливочным вкусом и головокружительным ароматом сдобного теста.

Ингредиенты для кулича: 550 г пшеничной муки, 4 яйца, 170 мл сливок 20%, 150 г сахара, 0,5 ч. л. соли, 100 г сливочного масла комнатной температуры, 8 г сухих дрожжей, шафран, 150 г сухофруктов, 1 ст. л. рома, сок 1 апельсина.

Из такого количества продуктов получится 6 куличей.

Пошаговое приготовление сливочного кулича:

Сначала нужно залить небольшим количеством горячей воды щепотку шафрана и оставить на 15 минут. Затем взбить яйца с солью и сахаром до образования пышной пены. Теперь добавляем в муку дрожжи и ванилин, а в яйца вливаем чуть подогретые сливки, шафран и перемешиваем. Следом нужно всыпать муку и замешать тесто. После этого тесто накрываем влажным полотенцем и ставим отдыхать в теплом месте минут на 50 – за это время оно успеет подняться.

После этого перекладываем его на стол и начинаем замешивать не менее 10 минут – тогда тесто поменяет свою консистенцию и станет идеальным для приготовления куличей.

Теперь начинаем постепенно добавлять сливочное масло комнатной температуры. Предварительно растапливать его не нужно. Вымешиваем еще минут 10. Тесто соберется в комок и не будет липнуть к рукам.

Затем возвращаем его в чашу еще на 40 – 50 минут. В это время начинаем готовить начинку. Сухофрукты нужно залить ромом и соком апельсина. Даем настояться в течение часа, потом сливаем ром, сушим и обваливаем будущую начинку в муке.

Теперь немного обминаем тесто и добавляем часть сухофруктов. Оставляем в теплом месте еще на полчаса. Снова обминаем, вмешивая сухофрукты. Накрываем и оставляем подниматься в теплом месте еще на 30 минут.

Наступил финишный этап – тесто нужно разделить на части и сформировать шарики, а после выложить в формы. Через час будущее пасхальное лакомство еще немного поднимется.

Выпекаем при 180 градусах около 35 – 40 минут. Готовность угощения можно проверить деревянной палочкой. Перед подачей дать остыть.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом пасхального кулича по-царски.