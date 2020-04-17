Сливочный кулич: рецепт угощения на Пасху
Православные россияне отметят Пасху-2020 уже 19 апреля. Предприимчивые хозяйки делают угощения своими руками. "Утро.ру" представляет рецепт, по которому куличи получаются очень нежными, со сливочным вкусом и головокружительным ароматом сдобного теста.
Ингредиенты для кулича: 550 г пшеничной муки, 4 яйца, 170 мл сливок 20%, 150 г сахара, 0,5 ч. л. соли, 100 г сливочного масла комнатной температуры, 8 г сухих дрожжей, шафран, 150 г сухофруктов, 1 ст. л. рома, сок 1 апельсина.
Из такого количества продуктов получится 6 куличей.
Пошаговое приготовление сливочного кулича:
Сначала нужно залить небольшим количеством горячей воды щепотку шафрана и оставить на 15 минут. Затем взбить яйца с солью и сахаром до образования пышной пены. Теперь добавляем в муку дрожжи и ванилин, а в яйца вливаем чуть подогретые сливки, шафран и перемешиваем. Следом нужно всыпать муку и замешать тесто. После этого тесто накрываем влажным полотенцем и ставим отдыхать в теплом месте минут на 50 – за это время оно успеет подняться.
После этого перекладываем его на стол и начинаем замешивать не менее 10 минут – тогда тесто поменяет свою консистенцию и станет идеальным для приготовления куличей.
Теперь начинаем постепенно добавлять сливочное масло комнатной температуры. Предварительно растапливать его не нужно. Вымешиваем еще минут 10. Тесто соберется в комок и не будет липнуть к рукам.
Затем возвращаем его в чашу еще на 40 – 50 минут. В это время начинаем готовить начинку. Сухофрукты нужно залить ромом и соком апельсина. Даем настояться в течение часа, потом сливаем ром, сушим и обваливаем будущую начинку в муке.
Теперь немного обминаем тесто и добавляем часть сухофруктов. Оставляем в теплом месте еще на полчаса. Снова обминаем, вмешивая сухофрукты. Накрываем и оставляем подниматься в теплом месте еще на 30 минут.
Наступил финишный этап – тесто нужно разделить на части и сформировать шарики, а после выложить в формы. Через час будущее пасхальное лакомство еще немного поднимется.
Выпекаем при 180 градусах около 35 – 40 минут. Готовность угощения можно проверить деревянной палочкой. Перед подачей дать остыть.
Ранее "Утро.ру" делилось рецептом пасхального кулича по-царски.
СМИ: Санкт-Петербург окружат блокпостами
В городе планируют ввести пропускную систему вслед за Москвой
Путин отменил Парад Победы 9 мая из-за коронавируса
Торжественную часть мероприятий, приуроченных к празднованию окончания ВОВ, перенесли на другую дату
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- СМИ: Белоруссия обманула ВОЗ о ситуации с коронавирусом
- Французы определили температуру гибели коронавируса
- Коронавирус вывел из строя очередной авианосец
- Умирающие от коронавируса врачи в США устроили протест
Здоровье
- От боли в коленях и пояснице: простая гимнастика укрепит суставы
- Природное средство для потенции: как повысить тестостерон
- Здоровое тело за 10 минут: простой комплекс упражнений для пенсионеров
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик