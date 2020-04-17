Пошаговый рецепт лепешек с сыром

Вместо привычных бутербродов можно приготовить на завтрак хачапури. Для их приготовления потребуются простые продукты, а выпекать в духовке их не придется.

Ингредиенты: кефир – 300 мл, мука – 100 г, яйцо – 1шт., сыр – 100 г, сода – 0,5 ч.л., пучок зелени, соль.

Этапы приготовления:

В миску разбить яйцо, добавить соль и перемешать венчиком. Влить к смеси кефир, натертый сыр и смешать. Муку пересыпать в отдельную емкость, добавить соду и перемешать. Сухую смесь добавить к жидким ингредиентам и смешать до однородного состояния. На сковороде с маслом жарим лепешки с двух сторон.

Приятного аппетита!