Пошаговый рецепт приготовления воздушного десерта к чаю

Заливной пирог с начинкой из бананов – идеальное блюдо для тех, кто не хочет тратить много времени на готовку. C рецептом этого блюда справится любая хозяйка, а ароматный десерт станет украшением любого стола. Быстрый пирог совсем не нужно выпекать в духовке – он готовится чуть более получаса на сковороде, а бананы можно заменить любой другой начинкой.

Ингредиенты для бананового пирога: банан – 2 шт., мука – 150 г, яйцо – 1 шт., молоко – 150 мл, сахар – 100 г, ванильный сахар – 1 ч. л., растительное масло – 60 мл, разрыхлитель теста – 1 ч. л., соль.

Пошаговый рецепт приготовления быстрого пирога на сковороде: сначала замешиваем тесто. Сырое яйцо взбиваем с 80 гр. сахара, туда же добавляем ванильный для аромата. Затем вливаем молоко и растительное масло – его также можно заменить сливочным, предварительно немного растопив.

Чтобы приготовить тесто для заливного пирога, смешиваем муку с разрыхлителем и всыпаем ее в яичную смесь. Перемешиваем до тех пор, пока тесто не станет однородным.

Для выпекания сладкого десерта нам понадобится глубокая сковородка с толстым дном. Смазываем посуду сливочным маслом, сверху посыпаем сахаром – понадобится около 3 ч. л. Теперь нарезаем банан и выкладываем его по дну сковородки. Вместо него можно взять яблоки или любой другой фрукт. Далее заливаем бананы жидким тестом и слегка разравниваем его.

Накрываем сковородку крышкой и ставим на медленный огонь. Вкусный пирог с начинкой будет готовиться около 40 минут. Проверяем тесто зубочисткой, переворачиваем блюдо и подаем к столу.

Заливной пирог с бананом по простому рецепту готов. Приятного аппетита!

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