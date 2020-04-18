Традиционное угощение на Пасху без выпечки

19 апреля православные христиане отметят один из важнейших праздников – Светлое Христово Воскресение. Утро.ру предлагает приготовить традиционное угощение по простому рецепту – творожную пасху с изюмом и орехами.

Ингредиенты: творог – килограмм (обезжиренный брать не стоит, он будет жестким), сливки 33% – 400 граммов, сахар – 250 граммов, масло сливочное – 150 граммов, яйца – 4 штуки, грецкие орехи – 150 граммов, изюм – 150 граммов, ванильный сахар.

Приготовление творожной пасхи:

Творог нужно перетереть через сито или пробить блендером, чтобы не было комочков. Сливочное масло нужно достать из холодильника заранее, чтобы оно было мягким. Выложите его к творогу и снова взбейте.

В кастрюльке соединяем сахар, сливки, ванилин и яйца. Взбиваем венчиком и ставим на плиту. Когда яично-сливочная смесь закипит, убавляем огонь и помешивая варим еще, пока не загустеет. Отставляем в сторону и даем остыть.

В творог добавляем вымытый изюм (его можно замочить предварительно в коньяке или ликере), порубленные орехи. Выкладываем сливочную массу и взбиваем.

Форму для пасхи нужно застелить марлей. Туда кладем творожную смесь, ставим форму под гнет. Под будущую пасху нужно поставить тарелку, чтобы стекала сыворотка.

Через 12 часов угощение будет готово. Творожную пасху нужно вынуть из формы и украсить ягодами, орешками или фруктами.

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