Пошаговый рецепт пасхального блюда

Пасха в этом году придется на 19 апреля. Если вы не успели еще приготовить кулич, то расстраиваться не стоит. "Утро.ру" рассказывает, как быстро и без замеса приготовить главное угощение этого праздника.

Ингредиенты для ленивого кулича: молоко – 200 мл, мука – 350 гр, сахар – 100 гр, яйца – 2 шт, сливочное масло – 70 гр, сухие дрожжи – 1 ч.л., щепотка соли, изюм и цукаты – по вкусу.

Ингредиенты для глазури: яйцо – 1 шт, сахарная пудра – 100 гр, пасхальный декор.

Пошаговый рецепт ленивого кулича: сначала необходимо приготовить опару. Для этого 100 мл молока подогреть. В теплую жидкость добавить сахар и дрожжи, перемешать и оставить в темном месте.

Тем временем в 100 мл молока добавить масло и подогреть. Разбить туда яйца и взбить смесь.

Изюм и цукаты залить горячей водой на 15 минут, затем убрать лишнюю жидкость.

В миску с молоком и яйцами влить опару и добавить муку, помешивая тесто. Затем добавить начинку и перемешать еще раз. Убрать тесто кулича в теплое место на 40 минут. Далее обмять его и разложить по формам на 2/3. Подождать еще 15 минут, а затем выпекать при температуре 180 градусов 30 минут.

Взбить яичный белок с сахарной пудрой и помазать смесью готовые куличи, сверху посыпать пасхальным декором. Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом пасочки по-монастырски.