Пошаговое приготовление сладкого угощения

Нежная и тающая во рту пасха станет главным украшением праздничного стола. Сладость готовится без красителей и имеет натуральный цвет.

Ингредиенты для пасхи: творог – 1 кг, белый изюм без косточек – 200 г, сливочное масло – 300 г, сахар – 250 г, ванилин по вкусу.

Приготовление пасхи:

Изюм промываем в проточной воде и предварительно просушиваем, творог протираем через сито. Слегка растапливаем сливочное масло, смешиваем его с сахаром, творогом и ванилином в глубокой емкости. Ингредиенты взбиваем миксером.

Специальную форму для пасхи выстилаем марлей и выкладываем в нее готовую массу. Заполняем все пустоты, чтобы получилась равномерная пасха. Верхние края марли надо закрыть, положив их друг на друга.

Форму с пасхой надо поместить в кастрюлю, чтобы в нее стекала лишняя жидкость (сыворотка от продуктов). Сверху в емкости устанавливаем тяжелый груз, который поможет сохранить форму сладкого блюда.

Пасху оставляем в кастрюле на 24 часа, после чего готовое угощение можно подавать к столу, делится секретом приготовления шеф-повар Олег Ольхов.

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