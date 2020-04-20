Китайские лепешки: сытное мясное блюдо на обед
Китайские лепешки с мясом – оригинальное блюдо, с которым справится любая хозяйка. Сочную мясную закуску можно взять с собой на пикник или подать на второе, советует автор рецепта на сайте 7dach.
Ингредиенты: пшеничная мука – 400 г, вода 200 – 250 мл, свиной фарш – 800 г чеснок – 4 зубчика, лук – 1 небольшая головка, соевый соус – 2 ст. л., имбирь – 1 ч. л., водка – 2 ст. л., яйца – 2 шт., сливочное масло, соль, черный перец, лук зеленый, укроп, петрушка – по вкусу.
Приготовление:
Сначала замесим тесто. Для этого нужно влить подогретую воду в миску и добавить яйца, муку. Замешиваем тесто до однородного состояния, затем скатываем в шарик, кладем в пакет и убираем в холодильник.
Приступим к начинке. Сначала кладем в посуду фарш, мясо нужно сдобрить – добавляем соль, перец, соевый соус, имбирь. Затем вливаем растительное масло и водку. Следом добавляем мелко нарезанный зеленый лук и измельченный чеснок. Туда же отправим нарезанную ножом луковицу. Замешиваем до однородности. Теперь накрываем посуду, и даем начинке отдохнуть в холодильнике полчаса.
Когда все готово, начинаем формировать лепешки. Сначала нужно раскатать тесто: делим его на равные части – должно хватить на 4 лепешки. Теперь выкладываем на лепешку мясо. Так, чтобы 1/4 часть была пустой. Нужно сделать надрез до середины лепешки, а оставленным пустым уголком накрыть и слепить края. Следом сворачиваем лепешку на следующий уголок и опять слепляем края. В итоге получится большой треугольник из теста с мясом.
Теперь осталось поджарить угощение. На разогретой сковородке с маслом (масло не жалеем) жарим лепешки до готовности с обеих сторон.
Готовое лакомство смазываем сливочным маслом и подаем к столу.
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