Без дрожжей: рецепт хлеба в духовке
Этот способ выпечки домашнего хлеба очень простой – на все про все уйдет несколько минут, остальным "займется" духовка. Будем готовить хлеб без дрожжей – не только вкусное, но и полезное блюдо.
Выпечка получится очень ароматной и сытной, такой
домашний хлеб можно смело подавать к вечернему чаю.
Ингредиенты: 250 г пшеничной муки, 80 г твердого сыра, 130 мл молока, 20 г растительного масла, 1 пучок петрушки, 0,5 ч. л. соли, 2 ч. л. разрыхлителя без горки.
Пошаговый рецепт приготовления:
Сначала нужно просеять муку в глубокую посуду, так она насытится кислородом, и выпечка получится более воздушной. Теперь добавляем полчайной ложки соли и две чайные ложки без горки разрыхлителя для теста. Тщательно все перемешиваем.
Петрушку (можно заменить укропом или зеленым луком) мелко нарезаем и высыпаем в муку. Теперь на крупной терке нужно натереть кусочек сыра и также добавить в муку. Затем перемешиваем и вливаем молоко с растительным маслом – и можно замесить тесто.
Сначала вымешиваем ложкой, потом руками, а затем формируем шарик. Немного придавим колобок, чтобы получилась лепешка высотой в 2 – 2,5 сантиметра.
Противень застилаем пергаментом и выкладываем на него лепешку. Можно сделать несколько надрезов ножом для красоты. Теперь смазываем лепешку молоком и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку минут на 30 – 40.
Хлеб без дрожжей не оставит равнодушным никого из домочадцев.
Ранее "Утро" поделилось рецептом простых лепешек для всей семьи.
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