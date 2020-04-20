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Без дрожжей: рецепт хлеба в духовке

Без дрожжей: рецепт хлеба в духовке
Фото: pixabay.com
Пошаговый рецепт приготовления ароматного хлеба с хрустящей корочкой

Этот способ выпечки домашнего хлеба очень простой – на все про все уйдет несколько минут, остальным "займется" духовка. Будем готовить хлеб без дрожжей – не только вкусное, но и полезное блюдо.

Выпечка получится очень ароматной и сытной, такой домашний хлеб можно смело подавать к вечернему чаю.

Ингредиенты: 250 г пшеничной муки, 80 г твердого сыра, 130 мл молока, 20 г растительного масла, 1 пучок петрушки, 0,5 ч. л. соли, 2 ч. л. разрыхлителя без горки.

Пошаговый рецепт приготовления:

Сначала нужно просеять муку в глубокую посуду, так она насытится кислородом, и выпечка получится более воздушной. Теперь добавляем полчайной ложки соли и две чайные ложки без горки разрыхлителя для теста. Тщательно все перемешиваем.

Петрушку (можно заменить укропом или зеленым луком) мелко нарезаем и высыпаем в муку. Теперь на крупной терке нужно натереть кусочек сыра и также добавить в муку. Затем перемешиваем и вливаем молоко с растительным маслом – и можно замесить тесто.

Сначала вымешиваем ложкой, потом руками, а затем формируем шарик. Немного придавим колобок, чтобы получилась лепешка высотой в 2 – 2,5 сантиметра.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем на него лепешку. Можно сделать несколько надрезов ножом для красоты. Теперь смазываем лепешку молоком и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку минут на 30 – 40.

Хлеб без дрожжей не оставит равнодушным никого из домочадцев.

Ранее "Утро" поделилось рецептом  простых лепешек для всей семьи.

Ольга ФЕДОРОВА

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