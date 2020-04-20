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Завтрак за 15 минут: как приготовить омлет в стакане

Завтрак за 15 минут: как приготовить омлет в стакане
Кадр youtube.com
Пошаговый способ приготовления простого утреннего блюда

Омлет на молоке – традиционный завтрак, который многие хозяйки готовят своим близким. Это блюдо не занимает много времени и дает чувство сытости до самого обеда. Разнообразить омлет можно, приготовив его необычным способом – в стакане. Это сделает блюдо из яиц еще более нежным и воздушным.

Ингредиенты для пышного омлета: яйцо – 1 шт., молоко – 150 мл, соль, сливочное масло.

Пошаговый рецепт приготовления вкусного завтрака: для одной порции быстрого омлета понадобится граненый стакан среднего размера. Разбиваем в посуду сырое яйцо и тщательно перемешиваем его с щепоткой соли. Затем вливаем молоко, немного не доходя до края стакана, и снова взбиваем смесь.

Сверху будущего омлета кладем небольшой кусок сливочного масла и ставим стакан в большую кастрюлю. Наполняем посуду водой так, чтобы жидкость в ней была на одном уровне с яичной смесью.

Ставим на плиту, доводим воду до кипения и после уменьшаем огонь. Когда омлет загустеет, его можно снимать с плиты. Подаем быстрое блюдо прямо в стакане.

Вкусный омлет на завтрак готов. Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом сытной яичницы по-деревенски, на приготовление которой уйдет не больше 10 минут.

Карина СИРАЗОВА

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