Завтрак за 15 минут: как приготовить омлет в стакане
Омлет на молоке – традиционный
завтрак, который многие хозяйки готовят своим близким. Это блюдо не занимает
много времени и дает чувство сытости до самого обеда. Разнообразить омлет
можно, приготовив его необычным способом – в стакане. Это сделает блюдо из яиц
еще более нежным и воздушным.
Ингредиенты для пышного омлета: яйцо – 1 шт., молоко – 150 мл, соль, сливочное масло.
Пошаговый рецепт приготовления вкусного завтрака: для одной порции быстрого омлета понадобится граненый стакан среднего размера. Разбиваем в посуду сырое яйцо и тщательно перемешиваем его с щепоткой соли. Затем вливаем молоко, немного не доходя до края стакана, и снова взбиваем смесь.
Сверху будущего омлета кладем небольшой кусок сливочного масла и ставим стакан в большую кастрюлю. Наполняем посуду водой так, чтобы жидкость в ней была на одном уровне с яичной смесью.
Ставим на плиту, доводим воду до кипения и после уменьшаем огонь. Когда омлет загустеет, его можно снимать с плиты. Подаем быстрое блюдо прямо в стакане.
Вкусный омлет на завтрак готов. Приятного аппетита!
Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом сытной яичницы по-деревенски, на приготовление которой уйдет не больше 10 минут.
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