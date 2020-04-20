Лаваш с сочной начинкой: рецепт сытной закуски
Основа закуски – тонкий лаваш. Без лишних хлопот с тестом по этому домашнему рецепту получаются вкусные и сочные конвертики, которыми можно перекусить всей семьей или взять с собой на пикник.
Ингредиенты: пучок шпината, твердый сыр, помидор, оливки (по желанию).
Приготовление закуски из лаваша:
Лист тонкого лаваша разрежьте на три части. Натрите любой твердый сыр на мелкой терке (количество зависит от числа порций, которые вы хотите приготовить). Помидор порежьте тонкими кружочками. Оливки – колечками или просто пополам.
Вымытый шпинат припустите на сковороде с небольшим количеством растительного масла – буквально одну минуту.
Выложите сыр на лаваш, сверху – шпинат, далее – оливки и помидор. Если сыр достаточно соленый, можно не солить. Заверните лаваш конвертиками или рулетиками. Главное, чтобы начинка была закрыта со всех сторон, иначе сыр вытечет.
Разогрейте сковороду без масла, выложите туда лаваш с начинкой. Обжарьте на среднем огне с двух сторон – минут по пять на каждую сторону. Главное – дождаться, чтобы расплавился сыр. Вместо сковороды можно воспользоваться духовкой.
Закуска из лаваша с сочной начинкой готова.
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