Пошаговый рецепт горячих бутербродов с килькой, которые украсят праздничный стол

Считается, что раньше все было вкуснее. Бутерброды с килькой – не исключение. Приготовленная по советскому рецепту закуска из 1980-х получается очень ароматной и сытной. Подойдет и для праздничного стола, и для простого семейного ужина.

Ингредиенты для закуски: килька в томате – 1 банка, хлеб 10 – 12 кусочков, сыр твердый – 60 г, зелень – по вкусу.

Приготовление горячих бутербродов:

Сначала разминаем в тарелке кильку в томате. Лучше использовать любимые консервы – вкус закуски сильно зависит от качества консервированной рыбы. При желании кильку можно заменить другими консервами, например, бычками в томате.

Теперь выкладываем аппетитную начинку на ломтики хлеба. Хлеб можно взять ржаной или любой по вкусу. Присыпаем сверху сырной стружкой.

Осталось выложить бутерброды на противень и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 7 минут. Перед подачей закуску украшаем свежей зеленью.

Закуску можно подавать и в холодном виде.

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