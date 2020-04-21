Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Рецепт времен СССР: закуска "из детства"

Рецепт времен СССР: закуска "из детства"
Кадр youtube.com
Пошаговый рецепт горячих бутербродов с килькой, которые украсят праздничный стол

Считается, что раньше все было вкуснее. Бутерброды с килькой – не исключение. Приготовленная по советскому рецепту закуска из 1980-х получается очень ароматной и сытной. Подойдет и для праздничного стола, и для простого семейного ужина.

Ингредиенты для закуски: килька в томате – 1 банка, хлеб 10 – 12 кусочков, сыр твердый – 60 г, зелень – по вкусу.

Приготовление горячих бутербродов:

Сначала разминаем в тарелке кильку в томате. Лучше использовать любимые консервы – вкус закуски сильно зависит от качества консервированной рыбы. При желании кильку можно заменить другими консервами, например, бычками в томате.

Теперь выкладываем аппетитную начинку на ломтики хлеба. Хлеб можно взять ржаной или любой по вкусу. Присыпаем сверху сырной стружкой.

Осталось выложить бутерброды на противень и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 7 минут. Перед подачей закуску украшаем свежей зеленью.

Закуску можно подавать и в холодном виде.

Ранее "Утро" делилось рецептом сочной закуски из лаваша.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле

Экономисты озвучили вероятные сценарии развития ситуации вокруг курса валюты на весну 2020 года и рассказали, нужно ли покупать иностранные деньги сейчас

Доллар выше 76 рублей, евро за 82: курс валюты пошел вверх после падения цен на нефть

Курс рубля уже понизился и продолжит падение на фоне неприятных новостей о нефти, считают экономисты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей