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Домашний рецепт: сочные котлеты с хрустящей корочкой

Домашний рецепт: сочные котлеты с хрустящей корочкой
Фото: pixabay.com
Пошаговый способ приготовления мясного блюда

Привычные мясные котлеты на сковороде можно приготовить по улучшенному рецепту: они получатся хрустящими снаружи и сочными внутри. Разнообразит вкусное блюдо и капуста. При этом новый рецепт сытных котлет очень прост и не займет много времени.

Ингредиенты для сочных котлет: фарш – 1 кг, капуста – 400 г, яйцо – 2 шт., лук – 2 шт., панировочные сухари, соль, специи, растительное масло.

Пошаговый рецепт приготовления котлет на сковороде: сначала делаем фарш. Лук и капусту натираем или мелко измельчаем в блендере. В овощи добавляем сырые яйца, соль и любые специи по вкусу. Тщательно перемешиваем фарш для котлет.

В получившуюся смесь добавляем мясо и формируем сытное блюдо. Обваливаем каждую котлету в панировочных сухарях и обжариваем на растительном масле с двух сторон.

Сочные котлеты с хрустящей корочкой готовы, можно подавать к столу. Вкусное блюдо отлично сочетается с любым гарниром и подойдет как для семейного обеда, так и для праздничного застолья. Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом мясных котлет с черствым хлебом.

Карина СИРАЗОВА

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