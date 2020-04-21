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Пышный омлет в духовке: рецепт быстрого блюда из яиц

Пышный омлет в духовке: рецепт быстрого блюда из яиц
Фото: pixabay.com
Пошаговый способ приготовления простого завтрака на всю семью

Драчена – традиционное блюдо белорусской кухни. Готовится оно в духовке и по вкусу напоминает привычный омлет. Получается такое блюдо из яиц очень пышным и легким, но в то же время сытным. Подать омлет на молоке можно как на завтрак, так и в качестве закуски к столу.

Ингредиенты для пышного омлета: яйцо – 8 шт., мука – 1 ч. л., соль – 1,5 ч. л., сметана – 2 ст. л., молоко – 250 мл, сливочное масло.

Пошаговый рецепт приготовления омлета в духовке: сначала отделяем белки от желтков. К желткам добавляем соль, муку и сметану. Тщательно перемешиваем и затем вливаем молоко.

Теперь в отдельной емкости взбиваем белки до образования пены. Смешиваем их с белками, аккуратно перемешивая.

Форму для выпекания смазываем сливочным маслом и вливаем туда яичную смесь. Ставим в разогретую до 190 градусов духовку на 10-15 минут.

Легкий омлет по белорусскому рецепту готов. Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом омлета с картофелем и салом на завтрак.

Карина СИРАЗОВА

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