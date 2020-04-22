Пошаговый рецепт закуски, которая станет отличным украшением праздничного стола

Рецепт салата со свеклой не требует много времени – любая хозяйка сможет управиться с ним за 15 – 20 минут. Красивое праздничное блюдо можно приготовить и на обычный ужин, домочадцы точно порадуются такой закуске с украшением в виде лилии.

Ингредиенты для салата: 2 запеченные свеклы, 2 вареных яйца, 5 маринованных огурцов, лук (белый, салатный), 100 г твердого сыра, 50 г семян тыквы, майонез/сметана – по вкусу.

Приготовление салата со свеклой:

Сначала измельчаем компоненты будущего салата. Сыр нужно натереть на крупной терке, яйца мелко нарезать. Огурчики и половину луковицы лука нарезать кубиками, а печеную свеклу измельчить на терке.

Теперь нужно соединить все компоненты и посыпать блюдо семенами тыквы. Заправку можно выбрать по желанию – йогурт, майонез, сметана или просто оливковое масло.

Салат готов, осталось украсить. Для этого формируем "лилии" из оставшейся половинки лука или из яйца. Чтобы цветок получился более устойчивым, надрезанную по вертикали на 4/5 луковицу нужно насадить на зубочистку и подержать минутку в подкисленном кипятке. Затем нужно аккуратно раскрыть лепестки и украсить цветком салат из свеклы.

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