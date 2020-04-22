Пошаговый рецепт вкусной выпечки, с которым справится каждая хозяйка

Приготовление домашнего хлеба требует минимум усилий и ингредиентов. Но на выходе получается очень вкусная выпечка с румяной, хрустящей корочкой.

Ингредиенты для домашнего хлеба: 900 г муки, 600 мл теплой воды, 6 г дрожжей, 1/2 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли, 25 мл растительного масла, сливочное масло – для смазки посуды.



Приготовление хлеба:

Для замешивания теста потребуется большая глубокая емкость. Сначала нужно положить в посуду 6 г дрожжей и залить их 600 мл теплой воды. Добавляем сахар и соль.

Тщательно перемешиваем и даем будущему тесту отдохнуть минут 5 – за это время дрожжи уже начнут "работать".

Затем нужно постепенно вмешать в жидкость муку, постоянно помешивая тщательно, чтобы хлеб получился легким и воздушным. Потом вливаем 25 мл растительного масла. Еще раз перемешиваем. Тесто должно немного липнуть к рукам.

Теперь тесто нужно накрыть пленкой и дать настояться полчаса – за это время оно успеет подняться. После этого убираем пленку, еще раз перемешиваем и даем будущему хлебу еще минут 20 – 30.

Когда тесто поднялось, нужно переложить его в посуду так, чтобы оно занимало около 1/3 от объема емкости. Миску можно предварительно смазать сливочным маслом. Снова накрываем тесто пленкой и оставляем еще на 15 минут.

После этого его нужно присыпать мукой и сделать несколько надрезов ножом. Почти все – дело за духовкой! Ставим форму на полчаса в духовой шкаф, разогретый до 175 градусов, – и домашний хлеб готов.

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