Пошаговый рецепт полезного, диетического блюда, которое отлично подойдет для легкого ужина

Настоящее летнее блюдо напомнит о приближении периода отпусков и хорошей погоды. Простой рецепт окрошки не займет много времени – с ним справится каждая хозяйка. Обычно освежающий суп готовят на квасе, но на кефире он получается еще вкуснее.

Ингредиенты для окрошки: 350 мл кефира, 150 мл молока, 6 куриных яиц, 2 средних огурца, пучок укропа, пучок петрушки, пучок зеленого лука, 2 столовых ложки сметаны, соль – по вкусу.

Пошаговое приготовление окрошки:

Сначала нужно отварить вкрутую яйца. Пока яйца варятся, нарежем укроп и положим в глубокую посуду. Туда же добавляем мелко нарезанный зеленый лук.

Даем готовым яйцам немного постоять в холодной воде (так будет легче чистить). Их мелко нарезаем и складываем в ту же миску. Теперь нужно добавить соль и размять все ингредиенты ступкой или простой ложкой.

Затем нарезаем петрушку и добавляем к массе. Берем огурцы и измельчаем их на крупной терке, перекладываем в миску. Теперь заправляем массу двумя столовыми ложками сметаны.

Последний штрих – заливаем массу кефиром и молоком (можно заменить на простоквашу или обойтись одним кефиром) и перемешиваем.

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