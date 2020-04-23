Освежающий суп: рецепт окрошки

Пошаговый рецепт полезного, диетического блюда, которое отлично подойдет для легкого ужина

Настоящее летнее блюдо напомнит о приближении периода отпусков и хорошей погоды. Простой рецепт окрошки не займет много времени – с ним справится каждая хозяйка. Обычно освежающий суп готовят на квасе, но на кефире он получается еще вкуснее.

Ингредиенты для окрошки: 350 мл кефира, 150 мл молока, 6 куриных яиц, 2 средних огурца, пучок укропа, пучок петрушки, пучок зеленого лука, 2 столовых ложки сметаны, соль – по вкусу.

Пошаговое приготовление окрошки:

Сначала нужно отварить вкрутую яйца. Пока яйца варятся, нарежем укроп и положим в глубокую посуду. Туда же добавляем мелко нарезанный зеленый лук.

Даем готовым яйцам немного постоять в холодной воде (так будет легче чистить). Их мелко нарезаем и складываем в ту же миску. Теперь нужно добавить соль и размять все ингредиенты ступкой или простой ложкой.

Затем нарезаем петрушку и добавляем к массе. Берем огурцы и измельчаем их на крупной терке, перекладываем в миску. Теперь заправляем массу двумя столовыми ложками сметаны.

Последний штрих – заливаем массу кефиром и молоком (можно заменить на простоквашу или обойтись одним кефиром) и перемешиваем.

Ранее "Утро" рассказало, что суп избавит от проблем со здоровьем после 50 лет.

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей