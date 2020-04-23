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Настоящее летнее блюдо напомнит о приближении периода отпусков и хорошей погоды. Простой рецепт окрошки не займет много времени – с ним справится каждая хозяйка. Обычно освежающий суп готовят на квасе, но на кефире он получается еще вкуснее.
Ингредиенты для окрошки: 350 мл кефира, 150 мл молока, 6 куриных яиц, 2 средних огурца, пучок укропа, пучок петрушки, пучок зеленого лука, 2 столовых ложки сметаны, соль – по вкусу.
Пошаговое приготовление окрошки:
Сначала нужно отварить вкрутую яйца. Пока яйца варятся, нарежем укроп и положим в глубокую посуду. Туда же добавляем мелко нарезанный зеленый лук.
Даем готовым яйцам немного постоять в холодной воде (так будет легче чистить). Их мелко нарезаем и складываем в ту же миску. Теперь нужно добавить соль и размять все ингредиенты ступкой или простой ложкой.
Затем нарезаем петрушку и добавляем к массе. Берем огурцы и измельчаем их на крупной терке, перекладываем в миску. Теперь заправляем массу двумя столовыми ложками сметаны.
Последний штрих – заливаем массу кефиром и молоком (можно заменить на простоквашу или обойтись одним кефиром) и перемешиваем.
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