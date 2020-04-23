Пошаговый рецепт выпечки с творогом

Для приготовления булочек потребуются самые простые ингредиенты, а для подготовки нужно будет всего 10 минут. В итоге на столе будет вкусная и ароматная выпечка, приготовленная в домашних условиях.

Ингредиенты: творог – 180 г, яйцо – 1 шт., ванильный сахар – 0,5 ч. л., сахар – 0,5 ст. л., слоеное тесто – 250 г, изюм – 40 г, белый шоколад – 40 граммов.

Этапы приготовления:

В миску кладем пачку творога, добавляем яйцо, два вида сахара и тщательно перемешиваем.

Пласт теста без дрожжей раскатываем в тонкий слой. Сверху выкладываем начинку из творога, отступая от краев несколько сантиметров. Сверху кладем изюм.

Теперь тесто надо свернуть в рулет, а его затем разделить на восемь частей.

Чтобы булочки были ровными, можно сделать цилиндры из пекарской бумаги, внутрь которых положим одну часть от рулета. Для этой цели подойдут также формы для кексов.

Булочки с творогом и изюмом надо поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, на полчаса.

Когда выпечка будет готова, сверху можно полить растопленным белым шоколадом.

Таков рецепт простых булочек с изюмом и творогом. Ранее "Утро.ру" писало, как приготовить манник на кефире.