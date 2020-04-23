Хрустящие и сочные: рецепт пирожков с мясом и картошкой
Пирожки в духовке с сочной начинкой получаются сытными и буквально тают во рту.
Ингредиенты для теста: сливочное масло – 100 г, мука – 400 г, яйцо – 1 шт., ледяная вода – 100 мл, щепотка соли. Начинка: мясо любое – 300 г, картофель – 300 г, лук репчатый – 2 шт., сливочное масло – 50 г, соль, перец, паприка – по вкусу.
Приготовление пирожков с мясом и картошкой:
Муку смешать с солью и холодным маслом, перетереть в крошку. Яйцо взбить с холодной водой и вылить в муку, замесить тесто. Скатать в шар, завернуть в пакет и положить в холодильник на 30 минут.
В это время можно приготовить начинку для пирожков. Картошку, мясо и лук нарезать кубиками, посолить и поперчить, добавить паприку.
Охлажденное тесто разделить на 6-7 шариков. Каждый раскатать, выложить картошку, мясо, сверху лук и кусочек масла. Сформировать пирожки. Чтобы выпечка была румяной, можно смазать желтком. Оставить на расстойку на 15 минут.
Печь в разогретой до 180 градусов духовке полчаса, затем прибавить огонь (до 200 градусов) и подождать еще около 20 минут. Пирожки с картошкой и мясом готовы.
Ранее "Утро.ру" делилось рецептом выпечки с творогом.
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