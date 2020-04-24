Пошаговый способ приготовления закуски со сметаной

Кокорки – традиционное русское угощение, которое выпекается в духовке. Картофельные лепешки готовятся со сметаной. Подать закуску можно как к праздничному столу, так и просто на ужин.

Ингредиенты для лепешек в духовке: картофель – 1 кг, молоко – 50 мл, яйцо – 1 шт., мука – 4 ст. л., сливочное масло – 35 г, сметана – 150 г, соль.

Пошаговый рецепт приготовления картофельных лепешек:

Очищенный картофель варим до готовности. Затем сливаем воду и делаем пюре, постепенно вливая горячее молоко и сливочное масло.

Далее в картофельную смесь добавляем яйцо, соль и муку, все тщательно перемешиваем. Тесто для лепешек готово, осталось лишь запечь ароматное блюдо.

Формируем кокорки. Для этого делаем небольшие лепешки толщиной около 2 см и выкладываем на противень. Также можно сделать одну большую и разрезать ее перед подачей на стол. Смазываем блюдо толстым слоем сметаны и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке до золотистой корочки.

Лепешки на молоке без дрожжей готовы. Подать кокорки можно с овощами и зеленью. Приятного аппетита!

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