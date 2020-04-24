Картофельные кокорки: рецепт традиционного русского блюда

Пошаговый способ приготовления закуски со сметаной

Кокорки – традиционное русское угощение, которое выпекается в духовке. Картофельные лепешки готовятся со сметаной. Подать закуску можно как к праздничному столу, так и просто на ужин. 

Ингредиенты для лепешек в духовке: картофель – 1 кг, молоко – 50 мл, яйцо – 1 шт., мука – 4 ст. л., сливочное масло – 35 г, сметана – 150 г, соль.

Пошаговый рецепт приготовления картофельных лепешек:

Очищенный картофель варим до готовности. Затем сливаем воду и делаем пюре, постепенно вливая горячее молоко и сливочное масло.

Далее в картофельную смесь добавляем яйцо, соль и муку, все тщательно перемешиваем. Тесто для лепешек готово, осталось лишь запечь ароматное блюдо.

Формируем кокорки. Для этого делаем небольшие лепешки толщиной около 2 см и выкладываем на противень. Также можно сделать одну большую и разрезать ее перед подачей на стол. Смазываем блюдо толстым слоем сметаны и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке до золотистой корочки.

Лепешки на молоке без дрожжей готовы. Подать кокорки можно с овощами и зеленью. Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом лаваша с помидорами и сыром.

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей