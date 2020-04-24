Пошаговый рецепт блюда для всей семьи

Для приготовления этого салата потребуются только простые ингредиенты и немного времени, но вкус оценят все домашние.

Ингредиенты для салата: плавленый сырок – 2 шт., морковь – 1 шт., яйцо – 2 шт., чеснок – 3 зубчика, майонез, соль.

Этапы приготовления закуски:

Первым делом ставим варить яйца. В это время нужно очистить морковь и натереть ее на терке.

К овощу добавляем раздавленный чеснок и плавленые сырки, которые тоже натерли на терке.

Затем к смеси добавляем нерезаные яйца. Теперь надо заправить блюдо майонезом по вкусу и тщательно перемешать.

Таков рецепт простого салата с сыром и чесноком.

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