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Картофельные корзинки с мясом: рецепт закуски

Картофельные корзинки с мясом: рецепт закуски
Фото: Paul Williams - Funkystock/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Пошаговый способ приготовления аппетитного блюда с овощами

Корзиночки с начинкой – идеальная закуска к любому столу. Простой рецепт особого картофельного теста не займет много времени, а сочная и нежная начинка с фаршем и овощами сделает блюдо вкусным и сытным. Приготовление праздничной закуски не займет много времени, а корзиночки порадуют гостей красивой и необычной подачей.

Ингредиенты для мясной закуски: фарш – 300 г, лук – 1 шт., морковь – 1 шт., картофель – 300 г, яйцо – 2 шт., мука – 3 ст. л., сыр – 100 г, молоко – 50 мл, сметана – 3 ст. л., сливочное масло – 2 ст. л., томатная паста – 2 ст. л., растительное масло – 3 ст. л., соль, перец, специи.

Пошаговый рецепт приготовления корзиночек с начинкой: варим очищенный картофель. Тем временем измельчаем лук и морковь – на терке или в блендре.

Слегка обжариваем овощи на растительном масле, а затем добавляем в сковороду фарш и специи. Помимо соли и перца пикантный вкус блюду придадут паприка и чеснок. В конце добавляем томатную пасту и тушим до готовности.

Теперь формируем картофельные корзиночки. Из отварного картофеля сливаем воду, добавляем в кастрюлю горячее молоко и делаем пюре. Далее вбиваем в смесь яйца со сметаной и солью. Все тщательно перемешиваем и добавляем немного муки, чтобы корзиночки держали форму.

Противень застилаем пергаментом для выпекания и делаем корзинки из картофельного пюре с помощью кондитерского мешка. Внутрь кладем мясную начинку и посыпаем тертым сыром.

Закуска с овощами почти готова. Запекаем корзинки с начинкой в духовке в течение получаса при 190 градусах.

Картофельные корзиночки с мясной начинкой готовы. Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом быстрой советской закуски с рыбой и сыром.

Карина СИРАЗОВА

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