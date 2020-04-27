Пошаговый рецепт приготовления торта в домашних условиях

Чтобы сделать этот десерт, понадобятся только простые ингредиенты, при этом выпекание в духовке не потребуется. Приготовить такой сметанный торт можно к празднику или приходу в гостей – вкусное блюдо понравится всем.

Ингредиенты. Для коржей: сметана – 300 г, яйцо – 3 шт., сахар – 100 г, сода – 1 ч. л., мука – 300 г, ванилин – 7 граммов. Для крема: сметана – 700 г, сахар – 120 г, ванилин – по вкусу.

Этапы приготовления:

В миске необходимо смешать сметану, яйца, сахар и ванилин. Все ингредиенты надо взбить до однородного состояния.

Затем к смеси добавляем муку, соду и тщательно перемешиваем.

Готовить коржи будем на сковороде. Часть теста выкладываем на нее и обжариваем с двух сторон. У готовых коржей надо обрезать неровные края и сложить их в стопку. Остатки выбрасывать не нужно.

Для приготовления крема смешиваем сметану, сахар и ванилин. Все ингредиенты надо тщательно взбить.

Приступаем к сборке сметанного торта. На блюдо выкладываем немного крема, а затем кладем первый корж. На него кладем крем и еще один корж. Так надо поступить со всеми коржами.

Срезанные края коржей по желанию измельчить в блендере и посыпать ими верх или края торта. Сверху десерт можно полить шоколадом. Готовый сметанный торт должен постоять в холодильнике несколько часов.

Таков рецепт простого торта без выпечки. Ранее "Утро.ру" публиковало рецепт торта "Карма".