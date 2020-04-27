Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Сметанный торт без выпечки: рецепт простого десерта

Сметанный торт без выпечки: рецепт простого десерта
Кадр youtube.com
Пошаговый рецепт приготовления торта в домашних условиях

Чтобы сделать этот десерт, понадобятся только простые ингредиенты, при этом выпекание в духовке не потребуется. Приготовить такой сметанный торт можно к празднику или приходу в гостей – вкусное блюдо понравится всем.

Ингредиенты. Для коржей: сметана – 300 г, яйцо – 3 шт., сахар – 100 г, сода – 1 ч. л., мука – 300 г, ванилин – 7 граммов. Для крема: сметана – 700 г, сахар – 120 г, ванилин – по вкусу.

Этапы приготовления:

В миске необходимо смешать сметану, яйца, сахар и ванилин. Все ингредиенты надо взбить до однородного состояния.

Затем к смеси добавляем муку, соду и тщательно перемешиваем.

Готовить коржи будем на сковороде. Часть теста выкладываем на нее и обжариваем с двух сторон. У готовых коржей надо обрезать неровные края и сложить их в стопку. Остатки выбрасывать не нужно.

Для приготовления крема смешиваем сметану, сахар и ванилин. Все ингредиенты надо тщательно взбить.

Приступаем к сборке сметанного торта. На блюдо выкладываем немного крема, а затем кладем первый корж. На него кладем крем и еще один корж. Так надо поступить со всеми коржами.

Срезанные края коржей по желанию измельчить в блендере и посыпать ими верх или края торта. Сверху десерт можно полить шоколадом. Готовый сметанный торт должен постоять в холодильнике несколько часов.

Таков рецепт простого торта без выпечки. Ранее "Утро.ру" публиковало рецепт торта "Карма". 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Доллар упадет до 67 рублей после кризиса: аналитик озвучил прогноз по курсу валют на 2020 год

Эксперт рассказал, когда рубль укрепится

Пророк из Швейцарии предсказал миру войну и эпидемии

Будущее человечества мужчине раскрыли инопланетяне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей