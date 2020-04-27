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Вкусный гарнир: рецепт запеченной картошки

Вкусный гарнир: рецепт запеченной картошки
Фото: digifoodstock.com/CTK/www.globallookpress.com
Пошаговый рецепт блюда из картофеля

Для приготовления этого гарнира потребуется минимум продуктов и времени. Такую картошку можно подавать как закуску.

Ингредиенты: картофель – 5 шт., сливочное масло – 35 г, твердый сыр – 45 г, чеснок – 5 зубчиков, майонез, зелень и соль.

Этапы приготовления:

Для начала картошку надо тщательно помыть и отварить в кожуре. Готовые клубни разрезаем пополам и выкладываем на противень, смазанный маслом.

Для начинки смешиваем в миске тертый сыр, сливочное масло, майонез по вкусу, соль и раздавленный чеснок. Массу надо тщательно перемешать и выложить сверху на каждую картофелину.

Противень с закуской необходимо поставить в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов. Перед подачей на стол можно посыпать гарнир зеленью.

Таков рецепт блюда из картошки. Ранее "Утро.ру" публиковало рецепт закуски из картофеля на скорую руку.

Дарья ПЕТРОВА

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